La partita tra Sinner e Struff potrebbe essere trasmessa in chiaro su TV8, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. Da Wimbledon in poi, la legge prevede che le partite dai quarti siano visibili in chiaro solo in alcuni casi specifici, mentre molte partite restano riservate a canali a pagamento. La programmazione televisiva degli incontri italiani coinvolge anche altri tennisti, ma la diffusione in chiaro dipende dalle decisioni degli organizzatori e delle emittenti.

Ritorna, al solito, il tema della programmazione tv in occasione degli incontri di Wimbledon (e, per buona misura, non solo di Jannik Sinner, ma anche del resto degli italiani, visto che ce ne sono ancora tre in corsa in singolare tra maschile e femminile). In questo caso ci concentriamo in particolare sul match del numero 1 al mondo che, nei quarti di finale, lo opporrà al tedesco Jan-Lennard Struff. Un confronto che si è già verificato tre volte, tutte nel 2024 e tutte su superfici diverse, abbracciando l’intero scibile tennistico moderno. Tre successi di Sinner, che però nel terzo, quello sull’erba di Halle, si trovò ad avere un problema di tie-break, perdendone uno e vincendo l’altro, quello decisivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Sinner-Struff si vedrà su TV8 in chiaro? Cosa prevede la Legge dai quarti di Wimbledon in poi

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