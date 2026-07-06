Dopo aver regolato con un altro 3-0 il giapponese Mochizuki, per il numero uno del mondo c'è il match con il tedesco: nei precedenti solo vittorie per Jannik La seconda settimana di Wimbledon inizierà per Sinner con la sfida nei quarti contro il tedesco Struff. Il numero uno del mondo non ha avuto grandi problemi per superare il giapponese Mochizuki (3-0 nel set betting: 6-3 7-6 6-3) a cui ha fatto grandi complimenti in conferenza stampa. Scopriamo pronostico e quote di Sinner-Struff in programma martedì 7 luglio alle ore 12. Jannik, dunque, è entrato per la quinta volta consecutiva nei quarti di finale dello Slam di Wimbledon battendo il giapponese Mochizuki, contro il quale ha vinto a zero il tie break del secondo set. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Sinner-Struff, nei quarti Jannik inizia la volata per il bis a Wimbledon: il pronostico

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