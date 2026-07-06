Sinner alza il livello e vola ai quarti | Ho avuto sensazioni migliori in campo

Jannik Sinner ha superato Mochizuki e si è qualificato per i quarti di finale di Wimbledon, raggiungendo questa tappa per il quinto anno consecutivo. Dopo la vittoria, il tennista ha commentato di aver avuto sensazioni migliori in campo rispetto alle precedenti partite. La sua prestazione lo ha portato a proseguire nel torneo, consolidando la sua presenza tra i migliori del tabellone. La partita si è conclusa con un risultato favorevole all’italiano, che ora si prepara alla prossima sfida.

Il numero 1 del mondo supera Mochizuki e vola ai quarti di Wimbledon. Dopo la vittoria su Shintaro Mochizuki e la qualificazione ai quarti di finale di Wimbledon per il quinto anno consecutivo, Jannik Sinner si è detto soddisfatto soprattutto delle sensazioni ritrovate in campo. “È stata una partita dura. Non avevo mai giocato contro di lui, ma ha fatto un torneo incredibile. Sono molto felice della prestazione di oggi”, ha spiegato il numero 1 del mondo. “La cosa più importante era mantenere una buona mentalità. Ho cercato di essere più aggressivo, andando anche un po’ di più a rete. Oggi ho avuto sensazioni migliori in campo, ed è la cosa più importante. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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