Una madre nel Galles ha fatto un appello per ottenere una terapia genica sperimentale negli Stati Uniti, che potrebbe aiutare il suo bambino di cinque anni affetto da sindrome di Sanfilippo. La donna ha spiegato che questa nuova terapia potrebbe offrire al figlio una possibilità di miglioramento, anche se attualmente non è ancora approvata in Europa. La richiesta è rivolta alle autorità sanitarie per permettere il trattamento.

Una madre nel Galles afferma che una promettente nuova terapia genica negli Stati Uniti potrebbe offrire al suo giovane figlio una possibilità di futuro che un tempo credeva impossibile. Thomasina “Tammy” McDaid sta correndo contro il tempo per assicurare un trattamento per suo figlio Tate, che vive con la sindrome di Sanfilippo di tipo A, una rara condizione genetica. “Quando aveva 2 anni, a Tate è stato diagnosticato l’autismo. Ho sempre sentito che c’era qualcosa di più. Purtroppo, dopo anni di ricerca di risposte, abbiamo recentemente ricevuto la devastante diagnosi della sindrome di Sanfilippo di tipo A — una rara condizione genetica terminale spesso chiamata demenza infantile,” si legge sulla pagina GoFundMe lanciata da Tammy. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Sindrome di Sanfilippo: l’appello di una madre per salvare il figlio di 5 anni

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