Armando Incarnato ha annunciato il suo ritorno a Uomini e Donne a settembre. In un video pubblicato sui social, ha parlato del desiderio di riprendere il programma e ha espresso il suo entusiasmo per il nuovo inizio. Lo stesso ha anche condiviso un breve sfogo, spiegando di aver preso una pausa e di essere pronto a riprendere il suo ruolo nel programma.

Tra i volti più iconici delle ultime stagioni di Uomini e Donne c’è, sicuramente, quello di Armando Incarnato. Il cavaliere ha fatto parte della trasmissione per diversi anni, per poi limitarsi a fare solo qualche sporadica apparizione ultimamente, fino a sparire del tutto. Malgrado la lontananza dai riflettori, però, la sua popolarità non è scemata, anzi. Sui social continua ad essere molto seguito, ma anche molto bersagliato dai numerosi hater che si è guadagnato nel corso degli anni. Ebbene, a distanza di un po’ di tempo, il cavaliere si è detto disposto a tornare a UeD per rimettersi in gioco e trovare l’amore, ma non solo, il protagonista ha fatto anche uno sfogo. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Armando Incarnato pronto a tornare a UeD a settembre: le sue parole e lo sfogo

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