Armando Incarnato pronto a tornare a UeD a settembre | le sue parole e lo sfogo
Armando Incarnato ha annunciato il suo ritorno a Uomini e Donne a settembre. In un video pubblicato sui social, ha parlato del desiderio di riprendere il programma e ha espresso il suo entusiasmo per il nuovo inizio. Lo stesso ha anche condiviso un breve sfogo, spiegando di aver preso una pausa e di essere pronto a riprendere il suo ruolo nel programma.
Tra i volti più iconici delle ultime stagioni di Uomini e Donne c’è, sicuramente, quello di Armando Incarnato. Il cavaliere ha fatto parte della trasmissione per diversi anni, per poi limitarsi a fare solo qualche sporadica apparizione ultimamente, fino a sparire del tutto. Malgrado la lontananza dai riflettori, però, la sua popolarità non è scemata, anzi. Sui social continua ad essere molto seguito, ma anche molto bersagliato dai numerosi hater che si è guadagnato nel corso degli anni. Ebbene, a distanza di un po’ di tempo, il cavaliere si è detto disposto a tornare a UeD per rimettersi in gioco e trovare l’amore, ma non solo, il protagonista ha fatto anche uno sfogo. 🔗 Leggi su Tutto.tv
Multi sub DUBAfter Becoming a Puppet Emperor, His First Target Was the Empress Dowager
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Certo che ritornerei, nel senso nonostante i casini in cui mi infilavo, sono sempre stato bene lì, ho lasciato perché avevo delle priorità ad oggi però le cose cose cambiate, chi sa mai dire mai. Armando Incarnato non esclude di rimettersi in gioco a Uomini e facebook
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