Lorenzo Mark Finn ha vinto per il secondo giorno consecutivo al Sibiu Tour in Romania. Il ciclista di 19 anni, appartenente alla squadra Red Bull rookies e portacolori della maglia rosa del Giro Next Gen, ha concluso la tappa in prima posizione. Questa vittoria rafforza la sua leadership nel corso della competizione.

Lorenzo Mark Finn non si ferma più. Il 19enne ligure della Red Bull rookies, maglia rosa del Giro Next Gen, ha conquistato il secondo successo consecutivo tra i professionisti al Sibiu Tour, in Romania. Sul secondo arrivo in salita di fila, Finn ha preceduto di 13 secondi il veterano olandese Wout Poels e il sudafricano Munton. Sesto Calzoni a 1'22”. In classifica generale - la corsa rumena si conclude domani - Finn, iridato Under 23 di categoria, guida con 55” su Munton e 1’46” su Donovan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sibiu Tour, Finn non si ferma più: altra vittoria e consolida il primato

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