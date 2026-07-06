Si può praticare il digiuno intermittente in gravidanza?

Il digiuno intermittente è generalmente sconsigliato durante gravidanza e allattamento, anche se ci sono alcune eccezioni. È importante consultare un medico o un nutrizionista prima di intraprendere questa pratica in questi momenti, poiché si tratta di un periodo delicato. Le decisioni su eventuali variazioni nella dieta devono sempre essere prese sotto supervisione professionale.

Di solito il digiuno intermittente è sconsigliato in gravidanza e in allattamento. Ma ci sono delle eccezioni. Daremo qui delle informazioni di massima, tuttavia è fondamentale chiedere consiglio medico e nutrizionistico prima di imbarcarsi in una decisione cruciale in un periodo delicato come la gestazione e il puerperio. Cos’è il digiuno intermittente. Il digiuno intermittente è un’abitudine alimentare volta al dimagrimento o al mantenimento del peso forma, grazie alla regolarizzazione dell’insulina: quando ci si approccia a esso, durante la giornata o la settimana, vengono alternate fasi orarie o giornaliere in cui si mangia, a fasi in... 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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If Only I Knew This About FASTING 5 Years Ago_ intermittent fasting

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