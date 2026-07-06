si cambia giorno temptation island mediaset costretta a farlo

Una grossa novità è pronta a cambiare il percorso di Temptation Island 2026 e, questa volta, riguarda direttamente il modo in cui il pubblico seguirà il reality dei sentimenti. Mentre le coppie sono sempre più vicine ai momenti decisivi del loro viaggio, Mediaset avrebbe deciso di intervenire con una strategia ben precisa, destinata a incidere sul ritmo dell’intera edizione. La scelta, secondo le indiscrezioni, non sarebbe legata ai risultati del programma, che continua a rappresentare uno dei prodotti più forti dell’estate televisiva, ma a una precisa mossa per proteggerlo dalla concorrenza. I vertici di Cologno Monzese avrebbero infatti deciso di evitare un confronto diretto con i Mondiali di calcio 2026, che su Rai 1 stanno ottenendo ascolti molto elevati nonostante l’assenza della Nazionale italiana. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Temptation Island 2026 Date, Coppie e Tentatori Shock!

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