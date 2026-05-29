La Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna ha finanziato 334 progetti con un totale di 6,1 milioni di euro. Le iniziative coprono settori come sociale, cultura, ricerca e sviluppo delle comunità locali. L’ente ha lanciato un appello per affrontare l’emergenza abitativa, chiedendo l’impegno di tutti i soggetti coinvolti. La fondazione ha inoltre sottolineato la propria disponibilità a partecipare alle soluzioni.

Sono stati 334 i progetti che la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna ha finanziato con 6,1 milioni di euro e riguardano interventi nei settori del sociale, cultura, ricerca e sviluppo delle comunità locali. Sono contenuti nel bilancio di esercizio 2025, approvato dal Consiglio di Indirizzo, che ha rendicontato un patrimonio netto di 248,8 milioni: più 0,6% rispetto all’anno precedente. L’avanzo di esercizio di 5,2 milioni ha consentito – al netto degli accantonamenti obbligatori – una destinazione ai fondi istituzionali di 3,5 milioni. "I risultati approvati ieri (mercoledì scorso, ndr) sono per noi soddisfacenti, in quanto abbiamo un margine finanziario di oltre 9 milioni di euro – spiega Pierluigi Stefanini, presidente della Fondazione (presente anche Ethel Frasinetti, direttrice generale) –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fondazione del Monte, l’appello: "Emergenza casa, serve l’impegno di tutti i soggetti: noi ci siamo"

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