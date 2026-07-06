serie d non solo bernini kean pavia ingrana la terza firma anche cavallotti

Il Pavia ha annunciato l’ingaggio di due nuovi giocatori, segnando il primo passo nel mercato sotto la guida del nuovo allenatore Pablo Granoche. Si tratta di Nicolò Bernini, difensore proveniente dall’Oltrepo’, e di Alan Kean, centrocampista classe 2007, nipote di un ex giocatore della Nazionale e ex punto fisso dell’Acireale. Entrambi i giocatori sono stati presentati ufficialmente dalla società.

Primi colpi di mercato per il Pavia del nuovo tecnico Pablo Granoche: il forte difensore Nicolò Bernini, ex Oltrepo’, e il centrocampista Alan Kean (nella foto con il dg Antonio Dieni), classe 2007, nipote del giocatore della Nazionale Moise, lo scorso anno punto di forza dell’Acireale. Alle due pedine di spessore si aggiunge Niccolò Cavallotti, punta 23enne reduce da una stagione in maglia Caldiero e Chisola. Hanno lasciato lo stadio Fortunati invece Concina, Cominetti e Biagioni. Raffica di arrivi in casa Oltrepo’, poi. In difesa Giacomo Cassulo (2008 ex Cremonese) e Pietro Cicchinelli, 18enne ex Alcione. A centrocampo Simone Di Fini classe 2005 ex Concorrezzese, Andrea Sassudelli, 26enne prelevato dal Varese, Fabrizio Villa Santa, 2006 dal Codogno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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