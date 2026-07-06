serie b interregionale vismederi con nasello e ballabio due protagonisti per il costone

Il Vismederi Costone ha annunciato l’ingaggio di Nasello e Ballabio, due giocatori che rafforzeranno la squadra in vista della stagione 2026-2027. La società ha confermato la partecipazione al campionato di Serie B Interregionale, con l’obiettivo di costruire una rosa competitiva. Nessun dettaglio sui termini contrattuali o sul numero di stagioni. La presentazione ufficiale dei nuovi arrivati è prevista nelle prossime settimane.

Il Vismederi Costone mette le prime importanti fondamenta in vista della stagione 20262027, che vedrà la squadra senese nuovamente impegnata nel campionato di Serie B Interregionale. Il club gialloverde ha ufficializzato due pesanti conferme nel roster: il capitano Ferdinando Nasello (nella foto) e il playmaker Riccardo Ballabio, quest’ultimo promosso nel ruolo di vicecapitano. Un asse strategico e importante da mettere a disposizione del neo-coach Filippo Franceschini: praticamente i due migliori giocatori tra le fila del Vismederi nell’annata appena conclusa. Per Nasello, ala classe 1995, si tratterà della quarta annata alla Piaggia, la terza consecutiva nella quarta serie nazionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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