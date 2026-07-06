Durante il discorso di chiusura dei tre giorni di festa in Sicilia, Michelle Hunziker ha ricordato che Aurora Ramazzotti è stata concepita durante un videoclip musicale. La presentatrice ha anche scherzato sul fatto di aver avuto due genitori “più adulti” di lei, sottolineando il rapporto stretto e maturo tra la coppia. La cerimonia si è conclusa con i festeggiamenti ufficiali, dopo il rito e le celebrazioni che hanno coinvolto amici e parenti.

Si sono conclusi in Sicilia i tre giorni e le tre notti di festeggiamenti per il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Dopo il rito civile formale a Militello in Val di Catania e il successivo r icevimento ufficiale al Castello di Xirumi Serravalle, in provincia di Siracusa, l’atto conclusivo dell’evento è stato segnato dalla forte componente emotiva dei discorsi familiari. In particolare, a catturare l’attenzione dei presenti è stato l’intervento di Michelle Hunziker, salita sull’altare per rivolgersi direttamente alla primogenita — nata dal legame con Eros Ramazzotti, il quale ha accompagnato la sposa all’altare come da tradizione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Sei stata concepita durante un videoclip musicale…Non è stato facile avere due genitori come noi, a volte eri tu la persona più adulta”: il discorso di Michelle Hunziker chiude i tre giorni di nozze di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

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