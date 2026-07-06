Il presidente del Casenuove Gambassi Terme ha annunciato che l'attuale esperienza nel campionato di Seconda Categoria sta per terminare. Ha riferito che la squadra unirà le forze con il Lazzeretto per il prossimo anno. La decisione riguarda sia aspetti di bilancio sia il futuro del club. La squadra ha partecipato al campionato Figc per due stagioni, ma ora si sta preparando a una nuova fase.

L’avventura nel calcio Figc per il Casenuove Gambassi Terme – o almeno, come lo abbiamo conosciuto in questi due anni – sta per chiudersi. Notizia che può suonare particolare, se si pensa che è una squadra che viene dagli amatori e che ha vinto il campionato di Terza Categoria al suo esordio, salvandosi poi tramite i play-out in Seconda, e che sembrava destinata a continuare: tuttavia, a partire dalla prossima stagione, i termali uniranno le forze con lo Sporting Lazzeretto – compagine che invece non si è salvata negli stessi play-out, ai danni del Santa Maria – e ripartiranno insieme, dallo stesso campionato, sotto un’unica società. Le somme dell’annata, intanto, le tira il presidente del Casenuove Gambassi Terme, Tommaso Ciulli: "Se si considera il risultato finale è stata un’annata positiva, ma il suo trascorso è stato complicato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Seconda Categoria: parla il presidente Tommaso Ciulli. Il Casenuove tra bilanci e futuro: "Uniremo le forze col Lazzeretto»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cautano in festa, Falchi campioni: il 2-2 col Paupisi vale la promozione in Seconda CategoriaI Falchi Cautano sono ufficialmente promossi in Seconda Categoria dopo aver concluso la stagione come campioni di Terza Categoria.

Bocce, trofeo dei millecinque. A Casenuove in gara tutti i big di categoria. Il trionfo di Di NicolaA Casenuove si è svolta la tradizionale competizione di bocce denominata Trofeo dei Millecinque, con la partecipazione dei principali giocatori di...

Temi più discussi: SECONDA CATEGORIA 2026; Calcio, Seconda Categoria: la Junior Pro Mortara va avanti. Le rassicurazioni della società; Seconda Categoria: ecco tutte le società aventi diritto e la graduatoria ripescaggi; Seconda Categoria: ancora una conferma allo Sporting Savigliano.

Seconda categoria: Villafranchese, estate di cambiamenti x.com

Il druido della luna e il druido titano sembrano divertenti, ma ne vale davvero la pena smettere di essere un incantatore per diventare un marziale di seconda categoria? reddit

Seconda Categoria: parla il presidente Tommaso Ciulli. Il Casenuove tra bilanci e futuro: Uniremo le forze col LazzerettoL’avventura nel calcio Figc per il Casenuove Gambassi Terme – o almeno, come lo abbiamo conosciuto in questi due ... sport.quotidiano.net

Seconda Categoria, il Golfo Aranci secondo nel girone HAspettando l'Ilvamaddalena, che solo domenica prossima comincerà la sua avventura Oltretirreno per cercare di ottenere dopo appena una stagione il ritorno in Serie D, tramite i play-off nazionali di ... unionesarda.it