Patti Smith ha affermato che, tra figure pubbliche, preferisce ascoltare Papa Leone o Pedro Sánchez, ritenendo che quest’ultimo abbia il coraggio di opporsi ai Paesi più potenti e ricchi. Lo ha dichiarato durante un’intervista a El Mundo a Arles, nel sud della Francia, dove si trova per partecipare alla presentazione europea del progetto multimediale Correspondences, realizzato da dieci anni con il Soundwalk Collective presso il centro d’arte contemporanea LUMA.

Patti Smith parla a El Mundo da Arles, nel sud della Francia, dove il centro d’arte contemporanea LUMA ospita la più grande presentazione europea di Correspondences, il progetto multimediale che da dieci anni realizza insieme al Soundwalk Collective. Se tutti la conoscono come cantautrice, poetessa e scrittrice, sono forse ancora in pochi a sapere che l’icona del rock porta avanti da anni anche un’intensa attività nelle arti visive, proprio quella che le è valsa il recente Premio Principessa delle Asturie per le Arti. L’intervista al quotidiano spagnolo è l’occasione per presentare Correspondences, ma anche per parlare dell’attualità politica internazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Se voglio ascoltare qualcuno di intelligente e compassionevole, ascolto Papa Leone o Pedro Sánchez. Almeno quest’ultimo ha il coraggio di opporsi ai Paesi più potenti e ricchi”: parla Patti Smith

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