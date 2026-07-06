Giovedì 9 luglio alle 19.30 Conni Celotto presenta la sua ultima raccolta di poesie, «Se i fiori non morissero», edita da Artestesa, presso Libriciclando al Cortile Nascosto in vico San Pietro a Maiella 6, Napoli. Letture di Domenico Salierno, artista e drammaturgo, Vincenzo Maria Lettica, regista teatrale e dell'autrice, Concetta Celotto. Nell'occasione discutono di poesia e non solo lo scrittore Giorgio Anastasia e la giornalista Diana Marrone insieme all'autrice e a Rosario Giannisi, autore delle fotografie. Concetta Celotto nasce a Napoli nel 1975. La sua scrittura prende forma attraverso un percorso in cui ricerca poetica, lavoro editoriale e pratica teatrale si intrecciano con continuità. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - «Se i fiori non morissero», le nuove poesie di Conni Celotto

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