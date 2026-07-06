La Scuola Superiore Meridionale annuncia un piano di ampliamento strutturale. Si tratta dell’unico istituto di alta formazione e ricerca a ordinamento speciale nel Mezzogiorno. La direzione ha confermato l’intenzione di potenziare le strutture, senza specificare tempi o dettagli sui lavori. L’obiettivo è rafforzare l’offerta formativa e migliorare le risorse a disposizione degli studenti e dei ricercatori.

Un ampliamento anche strutturale è in vista per la Scuola Superiore Meridionale, l’unico istituto universitario di alta formazione e ricerca a ordinamento speciale del Mezzogiorno. Ad annunciarlo è il responsabile, il professor Arturo De Vivo, intervistato in occasione dell’uscita della guida “Universo Università e Formazione 2026”. Tra le novità illustrate c’è la prossima conclusione dei lavori dell’Albergo dei Poveri, noto anche come Palazzo Fuga, che consentirà alla Scuola Superiore Meridionale di usufruire dei nuovi spazi resi disponibili. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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© Napoli.corriere.it - Scuola Superiore Meridionale, De Vivo: puntiamo anche ad un ampliamento strutturale

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