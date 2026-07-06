Scuola Superiore Meridionale De Vivo | allarghiamo i nostri spazi

Un ampliamento anche strutturale Ã¨ in vista per la Scuola Superiore Meridionale, lâ??unico istituto universitario di alta formazione e ricerca a ordinamento speciale del Mezzogiorno. Ad annunciarlo Ã¨ il responsabile, il professor Arturo De Vivo, intervistato in occasione dellâ??uscita della guida â??Universo UniversitÃ e Formazione 2026â?. Tra le novitÃ illustrate câ??Ã¨ la prossima conclusione dei lavori dellâ??Albergo dei Poveri, noto anche come Palazzo Fuga, che consentirÃ alla Scuola Superiore Meridionale di usufruire dei nuovi spazi resi disponibili. Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde Ã¨ necessario essere registrati al sito Corriere. 🔗 Leggi su Video.corrieredelmezzogiorno.corriere.it

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