Scuola italiana | la deriva del merito tra clientelismo e violazione delle norme

La scuola italiana sta attraversando una crisi legata al rispetto delle norme nei concorsi pubblici. Si evidenzia un rischio crescente di clientelismo, che mette a repentaglio la trasparenza e l’equità nel reclutamento degli insegnanti. La situazione solleva preoccupazioni sulla violazione delle procedure previste e sulla possibile compromissione del merito. La questione viene discussa pubblicamente, evidenziando una crescente tensione tra rispetto delle regole e pratiche illegittime.

L'attuale situazione della scuola italiana evidenzia una preoccupante crisi legata al rispetto delle normative concorsuali. Il dibattito pubblico mette in luce come il sistema di reclutamento rischi di essere travolto da logiche clientelari, compromettendo la trasparenza istituzionale.Il potere di violare le regole: così muore la Repubblica del MeritoSiamo al (gravissimo) paradosso: ormai si “pesa” il potere dei politici di aggirare le leggi, con una spudoratezza senza precedenti. Ma quando il rispetto delle regole lascia il posto alle clientele politiche e sindacali non è soltanto la selezione dei dirigenti a essere in discussione: vacilla la credibilità stessa delle istituzioni democratiche. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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