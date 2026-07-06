Scontro frontale sulla ex statale 325 muore novantenne
Un incidente frontale si è verificato questa mattina sulla ex statale 325 a Vernio, vicino alla sede della Croce Rossa. Un uomo di 90 anni è stato coinvolto e trasportato in ospedale, ma è deceduto poco dopo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure prima del trasferimento. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente.
Prato, 6 luglio 2026 – Tragico incidente questa mattina sulla ex statale 325 a Vernio, all’altezza della sede della Croce Rossa: un n ovantenne è deceduto poco dopo essere stato trasportato dall’ambulanza del 118 in ospedale. Secondo quanto riferito, l’ anziano era alla guida della su auto quando, per motivi ancora da accertare, si è scontrato frontalmente con un’altra auto che procedeva nella direzione opposta. Immediati sono stati i soccorsi: sul posto sono intervenuti l’ambulanza inviata dal 118 e la polizia locale della Valbisenzio che ha direzionato il traffico per permettere i soccorsi e per eseguire i rilievi dell’incidente. L’anziano è stato trasferito di urgenza all’ospedale fiorentino di Careggi dove, purtroppo, è deceduto poco dopo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Man charged after fatal two-vehicle crash in Bardstown
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