Sciopero negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino FAST-Confsal | Adesione al 75%

Lo sciopero degli addetti ai controlli di sicurezza negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino si è concluso con un’adesione del 75%. La protesta, promossa da FAST-Confsal, ha coinvolto il personale di Aeroporti di Roma Security. Le manifestazioni hanno interessato entrambe le strutture, causando disagi nelle operazioni di sicurezza e nei flussi di passeggeri. La protesta si è svolta senza incidenti e senza ulteriori comunicazioni ufficiali da parte delle aziende coinvolte.

Fiumicino, 6 luglio 2026 – Si è svolto negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino lo sciopero degli addetti ai controlli di sicurezza dipendenti di Aeroporti di Roma Security. Secondo quanto comunicato da FAST-Confsal, la mobilitazione ha registrato “un’importante partecipazione del personale”, con un’adesione stimata intorno al 75% dei lavoratori in turno. Al centro della protesta ci sono le condizioni di lavoro del personale impegnato ai varchi d’imbarco, con particolare riferimento all’organizzazione dei turni e al crescente carico operativo richiesto agli addetti alla sicurezza aeroportuale. FAST-Confsal: “Disagio profondo tra i lavoratori”. Secondo il sindacato, l’elevata adesione allo sciopero conferma il profondo disagio vissuto dal personale. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

Segui gli aggiornamenti su Sciopero.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Venerdì è previsto uno sciopero nazionale del settore aereo dalle 13.00 alle 17.00, con possibili ri

Notizie e thread social correlati

Sciopero negli aeroporti l’11 maggio: voli a rischio in tutta Italia, disagi anche a FiumicinoLunedì 11 maggio si preannuncia una giornata difficile per chi deve usare gli aeroporti italiani, con uno sciopero che coinvolge il personale del...

Oltre 30 miliardi e 590mila posti di lavoro: quanto valgono gli aeroporti di Fiumicino e CiampinoNel 2025, gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino hanno generato un valore aggiunto di 31,3 miliardi di euro.

Temi più discussi: Sciopero aerei di domenica 5 luglio, voli a rischio cancellazione: quali sono le fasce garantite; Sciopero nazionale trasporto aereo 5 luglio, orari e voli garantiti; Domenica ci sono stati voli cancellati, ritardi e disagi per una serie di scioperi del settore aereo; Sciopero trasporto aereo, domenica di disagi: gli orari e i voli garantiti.

Sciopero aerei, voli a rischio oggi negli aeroporti italiani: possibili disagi anche per chi parte da Genova x.com

Sciopero easyJet. Uiltrasporti: forte adesione alla mobilitazioneForte l'adesione registrata allo sciopero di 24 ore di ieri del personale navigante di Easyjet, con presidi negli aeroporti di Milano, Roma-Fiumicino e Napoli (vedi AVIONEWS). Lo rende noto Uiltrasp ... avionews.it

Per i voli domestici negli USA, non è più necessario arrivare con ore di anticipo nella maggior parte degli aeroporti. reddit

Sciopero nazionale negli aeroporti, giornata di disagi: centinaia di voli cancellati tra Malpensa e LinateLa protesta indetta da Cub Trasporti per il rinnovo del contratto nazionale dell'handling e l'adeguamento dei salari provoca pesanti ripercussioni sul traffico aereo. Garantite le fasce protette ... varesenews.it