Firenze, 6 luglio 2026 - “Un grande pasticcio ”. La segretaria del Pd Elly Schlein sul governo non le manda a dire. L'occasione è l'evento nazionale del Pd dal titolo 'La nuova sanità territoriale: case della Comunità, medicina generale e architettura della presa in carico', in corso a Firenze. "Il governo ha fatto un grande pasticcio sulle Case della comunità perché per quattro anni non si sono occupati di come far funzionare la sanità territoriale, anzi hanno disinvestito sulla sanità, portando la spesa sanitaria sul Pil al minimo storico degli ultimi 15 anni", "il governo ha calato dall'alto una riforma senza averla prima discussa con i diretti interessati". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Schlein a Firenze attacca il governo: “Hanno fatto un grande pasticcio sulle case di comunità”

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