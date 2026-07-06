Schianto con uno scooter Autista dell’ambulanza assolto dopo cinque anni

Da ilrestodelcarlino.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo cinque anni, un autista di ambulanza è stato assolto con formula piena dall’accusa di aver causato un incidente con uno scooter. L’incidente è avvenuto cinque anni fa, e ora il giudice ha deciso di chiudere il procedimento giudiziario con questa decisione. La sentenza mette fine a un lungo iter legale, che aveva coinvolto l’autista in un procedimento giudiziario dopo l’incidente.

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Ci sono voluti cinque anni ma adesso l’incubo di una condanna, per un autista di ambulanza, è finalmente finito: il giudice lo ha assolto con formula piena. L’episodio risale al 21 luglio 2021, incrocio tra via Parisio e via Toscana. Quel giorno, si era verificato un incidente tra l’ambulanza in questione - in sirena - e uno scooter: dalle prime ricostruzioni, il motociclista era andato a impattare contro l’ambulanza che era ferma al semaforo. Il centauro aveva riportato lesioni al viso e al polso. E il conducente del mezzo di soccorso era finito a processo per lesioni colpose stradali. Un fatto che - assieme al relativo processo - poneva il... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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