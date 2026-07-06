Un centauro è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto domenica pomeriggio sulla Sp 72 a Villetta, frazione di San Romano in Garfagnana. L’incidente si è verificato poco dopo le 16 e ha coinvolto una moto di grossa cilindrata e una Fiat Panda. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le condizioni del motociclista sono apparse molto serie. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi.

Lucca, 6 luglio 2026 – Terribile incidente stradale domenica pomeriggio sulla Sp 72 all’altezza dell’abitato di Villetta, frazione di San Romano in Garfagnana, avvenuto poco dopo le 16; coinvolte una moto di grossa cilindrata e una Fiat Panda. inci a La Villetta, il bmw gs1200 troncato in due pezzi dopo il frontale con la panda Un incidente dalla dinamica ancora in fase di verifica, anche se dalle prime ricostruzioni sul luogo del sinistro e da alcune testimonianze di presenti al momento dell’incidente, sembrerebbe che la moto, una Bmv Gs 1200 con una sola persona alla guida che stava salendo in direzione Garfagnana, mentre si trovava all’ingresso di una semi curva abbia perso improvvisamente il controllo finendo frontalmente contro l’auto che stava procedendo nella direzione opposta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Schianto con la moto in Garfagnana, gravissimo un centauro

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