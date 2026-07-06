Dopo un incidente stradale in zona Prosecco, un uomo è sceso dalla propria auto per controllare i danni ed è stato investito da un’altra vettura. L’incidente è avvenuto sul raccordo autostradale in direzione di Venezia. La vittima è deceduta a seguito dell’impatto. Non sono state fornite informazioni su altri eventuali feriti o dettagli sull’incidente.

Dopo un incidente stradale è sceso dalla sua auto, ma è stato investito da un’altra vettura sopraggiunta ed è morto per l’impatto. Il dramma è avvenuto nel territorio di Prosecco, frazione di Trieste, lungo il raccordo autostradale in direzione di Venezia. La vittima aveva 65 anni, era di origini croate, ma risiedeva in Friuli. Incidente in località Prosecco, morto investito da un’auto L’incidente si è verificato nella tarda serata di domenica 5 luglio e la Polizia stradale sta ancora compiendo le indagini del caso per ricostruire nel dettaglio la dinamica, come riporta l’Ansa. Pochi attimi prima, la vittima si era scontrata contro un mezzo pesante restando illeso. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Scende dall'auto dopo l'incidente in zona Prosecco per verificare i danni, morto investito da un'altra vettura

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