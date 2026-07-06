All’alba di oggi a Savona, una donna di 86 anni è stata ferita alla testa da un colpo di pistola ed è in condizioni disperate. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. La donna è stata trasportata in ospedale, dove si trova sotto stretta osservazione medica. Non sono stati ancora resi noti dettagli sull’episodio o sull’eventuale autore del colpo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una grave tragedia familiare si è consumata all’alba di oggi, 6 luglio, a Savona. Una donna di 86 anni è stata raggiunta da un colpo di arma da fuoco alla testa ed è ora ricoverata in fin di vita. A sparare, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato il marito ultranovantenne, al culmine di una violenta lite domestica. L’allarme all’alba e la scoperta nell’appartamento. L’emergenza è scattata intorno alle 7.30 del mattino, quando alcuni vicini hanno udito rumori sospetti provenire dall’abitazione della coppia, in via Mongrifone. A dare il primo impulso ai soccorsi sarebbe stata la nipote della donna, allertata proprio dai residenti della zona. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Savona, donna di 86 anni colpita alla testa da un colpo di pistola: è in condizioni disperate

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LA CASA DELLA NONNA DI GIORGIA È STATA COLPITA DA UN URAGANO DEVASTANTE PARTIAMO PER VEDERE COME STA

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