Sara Funaro sindaca più amata dagli italiani. La governance poll 2026 realizzata da Noto sondaggi per Il Sole 24 Ore per la prima volta decreta una donna al vertice della classifica dei sindaci. Nel 2026 la prima volta di una sindaca: Sara Funaro, sindaca di Firenze E pure una Toscana al primo posto nella speciale classifica. Sara Funaro davanti a Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno vincitore 2025, e Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli nonché presidente nazionale Anci. Per Sara Funaro il 66% di consenso. Mentre Decaro, presidente Regione Puglia, dopo essere stato da primo cittadino di Bari tra i sindaci più amati, è primo in classifica tra i governatori. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Sara Funaro porta al vertice nazionale la Toscana dei sindaci

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