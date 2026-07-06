Sapete quanto ha guadagnato Ultimo col concerto a Tor Vergata? La cifra è davvero assurda!

Il concerto di Ultimo a Tor Vergata ha generato un guadagno di circa 2 milioni di euro. La serata ha visto decine di migliaia di spettatori, con biglietti venduti a prezzi variabili. La vendita dei biglietti ha contribuito in modo significativo ai ricavi totali. Oltre ai ticket, sono stati venduti merchandising e altri prodotti collegati all’evento, aumentando ulteriormente le entrate.

Il concerto di Ultimo a Tor Vergata non è stato soltanto uno degli eventi musicali più imponenti mai organizzati in Italia, ma anche un’operazione dai numeri impressionanti sotto il profilo economico. Tra centinaia di migliaia di spettatori, un’infrastruttura gigantesca e un indotto milionario, la serata romana ha lasciato il segno ben oltre l’aspetto artistico, trasformandosi in un vero e proprio fenomeno capace di generare ricavi da capogiro. Quanto ha guadagnato Ultimo con il concerto a Tor Vergata? La cifra spaventosa. Il primo dato che colpisce riguarda gli incassi dei biglietti. Considerando un prezzo medio di circa 65 euro e un pubblico di circa 250 mila persone, il ricavo complessivo sfiora i 16,3 milioni di euro, una cifra che colloca l’evento tra i concerti più redditizi mai realizzati nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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