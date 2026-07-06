Sant’Anna e Ausl passi da gigante Chirurgia robotica doppio intervento

Due interventi di cistectomia radicale robotica sono stati eseguiti con successo, entrambi di elevata complessità, per trattare neoplasie infiltranti della vescica. Si tratta di procedure di chirurgia robotica di alta precisione, realizzate in due strutture sanitarie. I pazienti sono stati sottoposti a questi interventi per tumori aggressivi della vescica. Entrambi gli interventi sono stati completati senza complicazioni.

Due interventi di cistectomia radicale robotica con procedure di alta complessità per il trattamento delle neoplasie infiltranti della vescica ad elevata aggressività. Entrambi realizzati dall’équipe dell’unità operativa di Urologia del Sant’Anna, diretta da Carmelo Ippolito (in sala operatoria con lui Grazia Maria Conti) e di colleghi dell’Urologia dell’Ausl, diretta da Maurizio Simone (con Martina Bandi e Carlo Roveroni) rispettivamente su una donna e un paziente uomo. "Le procedure – così una nota – si inseriscono in un percorso di consolidamento della chirurgia robotica urologica ferrarese, avviato nel dicembre 2024, che ha progressivamente ampliato l’utilizzo della piattaforma robotica anche agli interventi oncologici e ricostruttivi di maggiore complessità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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