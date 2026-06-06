Chirurgia robotica | Roma e Pechino unite da un intervento a distanza

Un chirurgo in Italia ha eseguito un intervento chirurgico a distanza su un paziente in Cina, collegato tramite un sistema di robotica e telemedicina. La procedura è stata condotta in tempo reale grazie a un collegamento digitale che ha permesso di controllare strumenti robotici con precisione. La tecnologia utilizzata ha superato le distanze, consentendo l’intervento senza presenza fisica sul luogo. È il primo caso di questo tipo tra le due città.

Come farà un chirurgo a operare in tempo reale da migliaia di chilometri?. Quale tecnologia permetterà di superare i limiti geografici della medicina?. Chi guiderà le sessioni di chirurgia trasmesse in diretta durante il congresso?. Cosa cambierà per l'accesso alle cure negli ospedali territoriali più isolati?.? In Breve Congresso CILR 2026 riunisce oltre mille specialisti mondiali sulla chirurgia robotica.. Alberto Pansadoro coordina sessioni live dall'ospedale Santa Maria di Terni.. Il dottor Pansadoro insegna chirurgia mini-invasiva presso l'IRCAD di Strasburgo.. L'integrazione tra robotica e IA abbatte i limiti geografici delle cure specialistiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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