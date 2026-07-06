Il gruppo di consiglieri ha presentato un’interrogazione al presidente della Camera, evidenziando segnali di difficoltà provenienti da numerose strutture sanitarie private accreditate. Si segnalano criticità economico-finanziarie che potrebbero compromettere la sostenibilità del sistema e la continuità dei servizi sanitari offerti ai cittadini. La preoccupazione riguarda la possibile riduzione della qualità delle prestazioni e la stabilità delle strutture coinvolte.

“I segnali di difficoltà che arrivano da numerose strutture accreditate – dichiarano i consiglieri centristi – non possono essere sottovalutati. Siamo di fronte a criticità economico-finanziarie che rischiano di compromettere la sostenibilità del sistema e, di conseguenza, la qualità e la continuità dei servizi offerti ai cittadini.” Una situazione che, secondo i firmatari, incide direttamente sulla capacità delle strutture di mantenere i requisiti richiesti per l’accreditamento e di garantire standard qualitativi adeguati. “È necessario intervenire con tempestività e responsabilità – concludono i consiglieri di Casa Riformista – per salvaguardare un equilibrio che rappresenta un pilastro del nostro sistema sanitario. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Sanità privata accreditata, Casa Riformista presenta un’interrogazione a Fico

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