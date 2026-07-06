Le società San Giusto le Bagnese e Virtus Biancazzurra si sono aggiudicate le rispettive categorie del 3° Memorial Bruno Lori di calcio giovanile, conclusosi recentemente. San Giusto ha vinto nella categoria Giovanissimi Under 15, mentre Virtus Biancazzurra ha prevalso nella categoria Under 14. La manifestazione si è svolta con la partecipazione di diverse squadre giovanili, culminando con le premiazioni delle vincitrici.

Concluso con successo il 3° Memorial Bruno Lori di calcio giovanile. Le società San Giusto le Bagnese e Virtus Biancazzurra hanno vinto, rispettivamente, nelle categorie Giovanissimi Under 15 e Under 14. La manifestazione è organizzata dalla società San Donato Tavarnelle ed è stata disputata sul campo in erba sintetica dello stadio comunale di San Donato in Poggio. Il memorial, sotto l’ottima regia del direttore sportivo del settore giovanile Simone Verniani, è stato promosso per ricordare la figura dell’indimenticabile Bruno Lori. In passato Lori si era messo in luce nel San Donato in Poggio come difensore, successivamente insieme al padre Dino, chiamato affettuosamente ‘Uccellino’, anche come dirigente e figura di riferimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Giusto e Virtus Biancazzurra. Sono loro le regine del torneo Lori

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