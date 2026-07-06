Sammontana ha celebrato gli 80 anni dalla fondazione, risalenti al 1946, di Sammontana Gelati all’Italiana e Bindi Dessert. L’azienda, nota per aver reso i gelati un prodotto di uso quotidiano, ha indicato negli Stati Uniti il suo mercato futuro. I marchi sono diventati simboli riconoscibili del panorama dolciario italiano, trasformando una tradizione di élite in un prodotto di massa. La celebrazione ha coinvolto l’intera organizzazione, senza dettagli specifici sulle iniziative.

Con prodotti diventati iconici, ha trasformato una delizia un tempo di élite in un simbolo della vita di tutti i giorni. Sammontana Italia Spa ha festaggiato gli 80 anni di Sammontana Gelati all’Italiana e Bindi Dessert, due marchi nati nel 1946 che oggi rappresentano un pezzo autentico dell’immaginario dolciario italiano. Un anniversario, però, che non ha il sapore della nostalgia, - benchè le creazioni di queste due aziende abbiano segnato epoche, scandito mode, e accompagnato i momenti più dolci dell’Italia che va – ma quello della trasformazione. "Il prossimo capitolo si gioca sull’internazionalizzazione", ha spiegato Leonardo Bagnoli, presidente di Sammontana Holding, tracciando con chiarezza la rotta del gruppo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sammontana spegne 80 candeline : "Gli Usa il nostro mercato futuro"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Francesco Chiofalo spegne 37 candeline: gli invitati al partyFrancesco Chiofalo ha compiuto 37 anni e ha festeggiato con un party a cui hanno partecipato diversi invitati.

Milan, De Winter spegne 24 candeline: gli auguri del club rossoneroIl difensore belga del Milan ha compiuto 24 anni e si trova attualmente negli Stati Uniti, dove si svolge il Mondiale.

Si parla di: Sammontana spegne 80 candeline : Gli Usa il nostro mercato futuro.

Sammontana spegne 80 candeline : Gli Usa il nostro mercato futuroCon prodotti diventati iconici, ha trasformato una delizia un tempo di élite in un simbolo della vita di tutti ... quotidiano.net

Sammontana, i gelati all’italiana compiono 80 anni: la crescita negli Usa e i piani per raddoppiare i ricaviUn’estate importante è alle porte per Sammontana Italia, la multinazionale dei gelati, pasticceria surgelata e prodotti da forno, dolci e salati, nata l’anno scorso dall’unione di due storiche realtà ... corriere.it