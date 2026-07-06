Salvini sui lavori dell' AV | Tre giorni di disagio per avere alta velocità più moderna e puntuale

I lavori nel nodo ferroviario di Firenze comportano tre giorni di disagio, secondo il ministro dei Trasporti. L'intervento mira a rendere più moderna, puntuale, veloce e sicura l'alta velocità ferroviaria, con un intervento che si estende su un periodo di tre giorni. Il ministro ha commentato la questione durante una cerimonia di avvio dei lavori di un'altra infrastruttura in Piemonte, senza fornire dettagli specifici sui tempi di completamento o le modalità di gestione dei disagi.

“ I lavori nel nodo ferroviario di Firenze? Sono tre giorni di disagio per avere 30 anni di alta velocità più moderna, puntuale, veloce e sicura”. Così il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in un punto stampa a Ghislarengo ( Vercelli ) per la cerimonia di avvio dei lavori della Pedemontana Piemontese. “Ogni cantiere, come questa Pedemontana – spiega – comporta ovviamente per i cittadini coinvolti qualche disagio. A cantiere ultimato, sia sulla ferrovia che sulla strada, cambia il mondo. Separare l’alta velocità dal trasporto merci, e dal trasporto regionale locale pendolare, significa fare interesse dei pendolari, e avere un’alta velocità più efficiente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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