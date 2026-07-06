salvini affida la comunicazione digitale della lega al braccio destro italiano di musk

Matteo Salvini ha deciso di affidare la comunicazione digitale della Lega a un collaboratore vicino a Elon Musk. Nel frattempo, i sondaggi indicano che il partito perde consensi, arrivando a essere superato da un movimento guidato da un ex ufficiale militare. La perdita di voti si riflette anche nel calo delle preferenze rispetto alle elezioni precedenti. La decisione di cambiare strategia digitale è stata annunciata di recente.

Secondo i sondaggi, la Lega continua a perdere voti, al punto da essere stata superata da Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che proprio il segretario del Carroccio Matteo Salvini aveva – improvvidamente – lanciato in politica. In vista delle elezioni politiche del 2027 (che potrebbero tenersi in primavera), il vicepremier e ministro dei Trasporti ha detto di puntare al 10 per cento: un risultato al momento più vicino a un sogno che a una reale possibilità. Come riporta Domani, per tentare di centrare l’obiettivo Salvini intende puntare su Andrea Stroppa, informatico esperto di cybersecurity e braccio destro italiano di Elon Musk, affidandogli la comunicazione digitale della Lega. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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