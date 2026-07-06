Salerno presa la Maturità subito al lavoro

Da tgcom24.mediaset.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giovane di 18 anni, appena diplomato in elettronica, ha già iniziato a lavorare, senza nemmeno avere il tempo di incorniciare il diploma. Dopo aver conseguito il titolo presso un istituto tecnico, ha stretto la mano ai professori e il giorno successivo si è presentato sul posto di lavoro. La sua storia si distingue per la rapidità con cui ha passato dalla scuola al mondo professionale, senza pause o periodi di attesa.

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Non ha avuto neanche il tempo di incorniciare il diploma. Maturità, stretta di mano con i professori, e il giorno dopo già a lavoro. È la storia di Cosimo Pagano, 18 anni, salernitano, diplomato all’istituto tecnico Galilei–Di Palo, indirizzo elettronica. La passione per i circuiti diventa un mestiere in 24 ore. Quando è arrivata la Maturità, l'offerta di lavoro c’era già: occuparsi di manutenzione e collaudo. Un record che Cosimo ha condiviso con Kevin Raimondi, stessa età, stesso percorso scuola lavoro, stesso risultato, l'assunzione: a riprova che quando scuola e impresa si parlano, iniziare a lavorare fin da subito, non è un miraggio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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