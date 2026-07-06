Milano ha oltre ventimila telecamere pubbliche installate in tutta la città, presenti in stazioni, tram, bar, cortili e sui mezzi pubblici. La città si caratterizza per la presenza capillare di sistemi di videosorveglianza, che coprono praticamente ogni angolo. Questa rete di telecamere, abbondante sia nel settore pubblico che privato, contribuisce a monitorare costantemente gli spostamenti e le attività dei cittadini.

Milano è una città piena di occhi. Telecamere a ogni angolo, nelle stazioni, sui tram, fuori dai bar, nei cortili, sui mezzi pubblici. Oltre ventimila solo nel Comune, più quelle private. Aggiungi cellulari, Instagram, gruppi WhatsApp. In teoria niente dovrebbe passare inosservato. In pratica succede ancora. Ogni tanto qualcuno emerge dal nulla. Arriva da fuori o vive qui per anni senza lasciare traccia. Si muove tra le fessure del sistema. Lamin Saidilly, 22 anni, è arrivato martedì 23 giugno da Conegliano. Dieci giorni da fantasma: due notti in un hotel di via Rubens, proprio in zona San Siro e vicino al bar «La Giada», poi via Fornari in zona Gambara e infine in viale Jenner. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Saidilly, 7 giorni in città da "fantasma"

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Temi più discussi: Saidilly, 7 giorni in città da fantasma; Chi è Lamin Saidilly, il 22enne che ha accoltellato un uomo senza motivo a Milano: era in città da 7 giorni; Chi ha fermato Lamin Saidilly: Ha accoltellato così, dal nulla; Milano, chi è Lamin Saidilly: l'aggressore 22enne che ha accoltellato un passante.

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