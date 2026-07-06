Sabino Cassese | Al Colle va bene anche Meloni Siete d' accordo?
Sabino Cassese ha dichiarato che anche una donna può essere scelta per il ruolo al Quirinale. La proposta si basa sulla possibilità di un incarico a una figura femminile, senza specificare nomi. L’intervento ha suscitato reazioni pubbliche tra chi approva e chi esprime dubbi, senza ulteriori dettagli sul contesto o sulle motivazioni. La discussione si concentra sulla compatibilità di una donna in quella posizione istituzionale.
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La separazione delle carriere e la riorganizzazione del lavoro del pubblico ministero
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