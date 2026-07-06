Cassese | Al Colle va bene anche Meloni La Carta non lo vieta
Un giurista ha dichiarato che, secondo la Costituzione, non ci sono ostacoli costituzionali a che un esecutivo di destra, incluso un eventuale governo guidato da una leader di centrodestra, possa accedere alla presidenza del Consiglio. Ha spiegato che la Carta non prevede divieti specifici per questa eventualità. La sua analisi si basa sulla lettura dei principi costituzionali e delle norme vigenti, senza considerare altri aspetti politici o pratici.
Il giurista spiega perché i principi costituzionali non impedirebbero alla destra oggi al governo l’accesso alla carica più alta. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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