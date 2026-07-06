Sabatini rivela | Inter? Faccende drammatiche ho fatto un errore di approccio imperdonabile È finita per un litigio veramente feroce con Steven Zhang

Walter Sabatini ha dichiarato di aver avuto una relazione complicata con l’Inter. Ha ammesso di aver commesso un errore di approccio e di aver avuto un litigio molto forte con il presidente del club. L’ex dirigente ha definito la sua esperienza come una “meteora” e ha espresso amarezza per il periodo trascorso nel club nerazzurro. Non sono stati forniti dettagli sui motivi del conflitto o sulle circostanze specifiche.

di Alberto Petrosilli L’ex dirigente nerazzurro dell’Inter Walter Sabatini racconta la sua esperienza: «Sono stato una meteora». Walter Sabatini è tornato a parlare della sua parentesi all’ Inter, ripercorrendo un’esperienza che, a suo dire, gli ha lasciato grande amarezza. Ospite del podcast One More Time, l’ex dirigente ha raccontato alcuni retroscena sul periodo vissuto in nerazzurro, soffermandosi sugli errori commessi e sul difficile rapporto con l’allora proprietà. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter «Inter? Faccende drammatiche, ho fatto un errore di approccio imperdonabile». Sabatini ha spiegato: « Inter? Faccende drammatiche, ho fatto un errore di approccio imperdonabile. 🔗 Leggi su Internews24.com

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