Rubato lo scooter dedicato a Gabbo l' appello della sua migliore amica virale sui social

Un scooter dedicato a Gabbo è stato rubato ieri davanti al Bagno Europa, a Lido di Camaiore. La migliore amica ha pubblicato un appello sui social, diventato virale, chiedendo aiuto per ritrovarlo. L'episodio ha suscitato molta attenzione tra gli utenti online, che hanno condiviso l’appello in segno di solidarietà. Nessuna informazione è stata ancora fornita sulle modalità del furto o sui sospettati.

Lido di Camaiore (Lucca), 6 luglio 2026 – Ci sono furti che fanno ‘solo’ arrabbiare, e poi ci sono furti che rinnovano e amplificano un dolore. Quello avvenuto ieri davanti al Bagno Europa, a Lido di Camaiore, appartiene a questa seconda terribile categoria. È stato rubato uno Scarabeo nero, con sella e cupolino color crema, targa X8SP5T. Un motorino come tanti, direte voi. Ma per la proprietaria, una delle migliori amiche di Gabriele Martini, quel motorino era tutto fuorché un semplice mezzo di trasporto. https:www.lanazione.itpistoiacronacala-caccia-al-coccodrillo-continua-b6821d28 Era il ‘luogo’ in cui Gabbo continuava a vivere. Gabriele, per tutti "Gabbo", aveva solo 17 anni quando, all’alba del 20 giugno 2026, la sua vita è stata spezzata sulla strada tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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