Due persone stanno rubando attrezzature da un cantiere del tram quando una volante interviene. I ladri lanciano una smerigliatrice e una macchina del caffè contro l’auto della polizia, che poi viene speronata. L’inseguimento ha portato a un inseguimento tra le auto e i malviventi, che continuano a tentare di scappare. La polizia sta cercando di bloccare i sospetti.

PADOVA - Stanno rubando attrezzature dal cantiere del tram quando le Volanti della Questura piombano sui ladri e scatta l'inseguimento. I malviventi hanno lanciato contro l'auto della polizia una smerigliatrice e una macchina del caffè, poi l'hanno speronata. I fatti Nella notte tra il 5 e il 6 luglio si è verificato un tentato furto in Corso Milano, all'interno del cantiere del tram. Intorno alle 2.30 un residente ha contattato il 113 segnalando la presenza di 3 individui che caricavano sull'auto attrezzi del valore complessivo di 10mila euro: poi i 3 sono saliti in macchina e se ne sono andati verso il centro. In pochi istanti le Volanti sono arrivate sul posto e hanno intercettato la Golf station wagon mentre ancora percorreva Corso Milano. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Rubano attrezzi dal cantiere del tram, un residente dà l'allarme: polizia all'inseguimento, i ladri speronano la volante

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