Il Rotary Club Morcone-San Marco dei Cavoti ha annunciato il cambio di presidenza. Giovanni Soriano prende il posto di Carmen Capoccia, che ha guidato il club nell’ultimo anno. La nomina è stata ufficializzata durante l’assemblea annuale del club. Questa decisione segna l’inizio di un nuovo mandato per il club, che ha raggiunto diversi obiettivi nel corso dell’anno appena concluso.

Il Rotary Club Morcone-San Marco dei Cavoti rinnova la sua guida: Giovanni Soriano succede a Carmen Capoccia in un anno di grandi traguardi per il territorio. L’evento ha segnato l’avvicendamento alla presidenza tra Carmen Capoccia e il subentrante Giovanni Soriano, alla presenza di illustri autorità rotariane come l’Assistente del Governatore Rino Bottillo e Ferdinando Ceglia, Past President del Club Valle Telesina. Il forte legame con le istituzioni locali è stato testimoniato dalla partecipazione del sindaco Angelo Marino, della vicesindaca Anna Maria Piteo e del presidente della Confraternita di Misericordia, professor Domenico Costanzo, mentre la serata è stata animata dalle note della Salzano Band. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Rotary Club Morcone-San Marco dei Cavoti, Giovanni Soriano è il nuovo presidente

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Benevento, 9 maggio 2026: Convegno A 50 anni dalla riforma penitenziaria

Notizie e thread social correlati

San Marco dei Cavoti, Costantini: “Rilanciare dei ‘Tre Boschetti’, benessere per il futuro del paese”Il consigliere comunale di San Marco dei Cavoti ha annunciato un progetto di rilancio del sito dei “Tre Boschetti”.

San Marco dei Cavoti, Costantini: “Opere non finanziate dal Comune”A San Marco dei Cavoti, il consigliere comunale ha dichiarato che alcune opere previste non sono state finanziate dal Comune.

Temi più discussi: Eventi - Il Premio Donatella Raffai per la TV a Tiziana Panella; LUNEDI’ 6 LUGLIO PARTE LA CAMPAGNA ABBONAMENTI DEL BENEVENTO CALCIO TU.; Passaggio di consegne al Rotary club Morcone- San Marco dei Cavoti.

Rotary Club Morcone-San Marco dei Cavoti, Finella nuovo presidenteAngelo Finella è il nuovo presidente del Rotary Club Morcone – San Marco dei Cavoti e resterà in carica fino a giugno 2019. La cerimonia del Passaggio del collare si è svolta in una sala privata ... ntr24.tv

Il Rotary Club Morcone-San Marco dei Cavoti commemora il primo presidente CiannellaNella cappella di San Martino, inglobata nel palazzo Urbano De Agostini di Campolattaro, il Rotary Club Morcone – San Marco dei Cavoti ha commemorato il primo presidente di questo sodalizio, Gerardo ... ntr24.tv