Rooney | Il Messico vince una delle più grandi prestazioni dell’Inghilterra in Coppa del Mondo

L'Inghilterra ha battuto il Messico 3-2 in una partita di Coppa del Mondo. Wayne Rooney ha dichiarato che questa vittoria rappresenta una delle migliori prestazioni della squadra nel torneo. La partita si è conclusa con un risultato stretto, dopo un incontro ricco di emozioni. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali conseguenze o sviluppi successivi.

Breaking: Wayne Rooney ritiene che la drammatica vittoria per 3-2 dell’Inghilterra sul Messico sia una delle più grandi prestazioni dei Tre Leoni ai Mondiali. L’Inghilterra si è assicurata un posto nei quarti di finale della Coppa del Mondo all’iconico Stadio di Città del Messico, con la doppietta di Jude Bellingham che ha dato alla sua squadra il controllo. Julian Quinones ha dimezzato lo svantaggio prima dell’intervallo prima che Jarell Quansah ricevesse un cartellino rosso nove minuti dopo la ripresa, diventando il quarto giocatore inglese ad essere espulso ai Mondiali e il primo dopo Rooney contro il Portogallo nel 2006. Nonostante sia sceso in 10 uomini, Harry Kane ha ripristinato il vantaggio di due gol dell’Inghilterra allo scadere dell’ora con un rigore dopo che Anthony Gordon è stato atterrato da Raul Rangel. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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