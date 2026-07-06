In occasione della Notte Bianca, la Polizia Locale di Romano di Lombardia, Bariano, Covo e Cortenuova ha messo in campo un articolato piano straordinario di controllo del territorio: dalle 7 del mattino alle 3 della notte, sei pattuglie sono state operative con gli agenti che hanno assicurato una presenza continua nelle piazze, lungo le principali arterie stradali e nei luoghi maggiormente frequentati, svolgendo attività di prevenzione, controllo e repressione. Nel corso dell’operazione, 54 persone identificate, 15 sono state le sanzioni per violazioni delle norme di comportamento del Codice della Strada, 6 le sanzioni per abbandono illecito... 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Romano di Lombardia, controlli durante la Notte bianca: identificate 54 persone, sanzioni per guida sotto effetto di stupefacenti

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