Roma oltre la narrazione | torna Piazza Italia per un vero Riscatto Capitale Il programma completo

Da 9 a 12 luglio, nel Giardino degli Aranci, si svolge “Piazza Italia – Riscatto Capitale”, una manifestazione promossa da un partito politico locale e dalle sue associazioni giovanili. L’evento coinvolge diverse figure politiche e si concentra sui temi della città e delle sue sfide. Durante i quattro giorni si terranno incontri e dibattiti aperti al pubblico, con l’obiettivo di mettere al centro delle discussioni le questioni della capitale.

Roma torna al centro del dibattito politico e amministrativo nazionale con “Piazza Italia – Riscatto Capitale. Le sfide della città reale”, la manifestazione promossa da Fratelli d’Italia Roma, dal Coordinamento Regionale del Lazio e da Gioventù Nazionale Roma, in programma dal 9 al 12 luglio nella suggestiva cornice del Giardino degli Aranci. Incontri e approfondimenti sulla “Roma reale”. Sarà una quattro giornate di incontri, dibattiti e approfondimenti che vedranno confrontarsi ministri, viceministri, sottosegretari, parlamentari, amministratori locali, rappresentanti delle categorie produttive, giornalisti, esponenti del mondo della cultura e della società civile, con un obiettivo preciso: mettere al centro la “città reale”, affrontando le principali sfide che interessano Roma e delineando una visione concreta per il suo rilancio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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Roma: a Piazza del Popolo cè un effetto acustico che in pochissimi conoscono

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