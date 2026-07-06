Durante la Roma Boxing Night, il campione in carica ha mantenuto il titolo Ebu dei Pesi Gallo, sconfiggendo il suo avversario in un combattimento intenso. Nei match successivi, i pugili nelle categorie Medi e Massimi hanno conquistato la vittoria, portando a casa i trofei. La serata ha visto il pubblico molto coinvolto, con tifosi che hanno gridato e alzato i telefoni per immortalare le fasi salienti.

Roma ha acceso i riflettori, e il ring ha risposto: una notte tesa, sincera, dove ogni colpo suonava come una promessa mantenuta. Tra cori, telefoni alzati e respiri trattenuti, la Roma Boxing Night ha ricordato perché lo sport, quando è vero, ti prende alla bocca dello stomaco e non ti molla. C’è un suono che a Roma riconosci al volo: il gong che spezza il brusio. Nel palazzetto la gente non cerca l’effetto speciale, ma il gesto pulito, la fatica onesta. Qui il pugilato non è solo tecnica: è appartenenza. La capitale si mette comoda e guarda i suoi protagonisti, con la pazienza di chi vuole vedere tutto, anche gli errori. Soprattutto gli errori. 🔗 Leggi su Tvplay.it

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© Tvplay.it - Roma Boxing Night: Forte Riconfermato Campione Ebu dei Pesi Gallo, Rossetti e Morejon Trionfano nei Medi e Massimi

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