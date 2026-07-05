Durante la serata al Palatiziano, un evento di pugilato ha visto il titolo EBU silver dei Gallo assegnato a Forte, che ha sconfitto per KO Picardi. La manifestazione ha attirato numerosi spettatori, mentre nel centro di Roma si svolgeva un concerto di Ultimo con circa 250 mila persone. La serata ha combinato sport e musica, attirando pubblico sia da ambiti diversi.

Mentre Tor Vergata si riempiva con i 250 mila del concerto di Ultimo, gli sportivi della Capitale - e non solo - si sobno ritrovati sabato sera al Palatiziano per una grande notte di pugilato. La "Roma Boxing Night", la serata di successo di boxe pro che ha celebrato i 110 anni della Federazione Pugilistica Italiana - nata dalla sinergia tra FPI, The Art of Fighting (TAF) e De Carolis Promotion - ha regalato (anche ai telespettatori sintonizzati su Mediaset) una card internazionale di altissimo livello agonistico, con tre importanti cinture in palio. Nel sentitissimo main event che ha chiuso l’evento, il derby italiano con in palio titolo EBU Silver dei Pesi Gallo, Mauro “The Strong” Forte si conferma campione, battendo per ko tecnico alla decima ripresa Vincenzo Picardi, bronzo a Pechino 2008. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Gazzetta.it - Roma Boxing Night, Forte si prende il titolo EBU silver dei Gallo mettendo ko Picardi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Titolo Ebu Silver pesi gallo, Forte-Picardi: match integrale

Pugilato, Roma boxing night: Forte si conferma campione Ebu dei pesi galloDurante la 'Roma Boxing Night' al PalaTiziano, Mauro Forte ha mantenuto il titolo di campione europeo Ebu dei pesi gallo, vincendo l'incontro.

Temi più discussi: ROMA BOXING NIGHT - 110 FPI - IL PALATIZIANO PROSCENIO DI UN GRANDISSMO EVENTO DI BOXE PER I 110 FPI; 110 FPI - Roma Boxing Night, 4 titoli su Mediaset: Sarà una notte epica; Pugilato: Roma Boxing night, in palio due titoli italiani e uno europeo; Roma Boxing Night, al PalaTiziano la notte che celebra i 110 anni della Federazione Pugilistica Italiana.

Pugilato: Roma boxing night, Forte si conferma campione Ebu dei pesi gallo. A Rossetti e Morejon il titolo italiano dei medi e dei massimi #ANSA x.com

Pugilato: Roma boxing night, Forte si conferma campione EBU dei pesi gallo(ANSA) - ROMA, 05 LUG - La 'Roma Boxing Night' svoltasi la notte scorsa al PalaTiziano ha incoronato due campioni italiani e uno europeo. Mauro Forte ha battuto per ko tecnico alla decima ripresa Vinc ... msn.com

Roma Boxing Night: tre titoli in palio per i 110 anni della FPIRoma si prepara ad accogliere un evento di grande risonanza per il pugilato italiano: la Roma Boxing Night. Al Pala Tiziano, la manifestazione celebra i 110 anni della Federazione Pugilistica Italia ... it.blastingnews.com