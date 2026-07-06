Roma accordo raggiunto per il rinnovo di Celik | adesso tocca a Dybala

La Roma ha raggiunto un accordo per il rinnovo di Zeki Celik. Ora la società si concentra sulla trattativa per il rinnovo di Dybala. La squadra sta lavorando sia per rafforzare la rosa sia per confermare i giocatori chiave nel progetto sportivo. La trattativa con Celik è stata definita, mentre quella con Dybala è ancora in corso. La società non ha comunicato dettagli sulle tempistiche o sui termini contrattuali.

La Roma è al lavoro non solo per rinforzare la rosa al tavolo delle trattative, ma anche per blindare quei giocatori considerati importanti nel progetto, tra i quali rientra anche Zeki Celik. Il club giallorosso e il difensore turco avrebbero trovato l’ accordo per il rinnovo di contratto. Prima di tutti gli altri il turco ha deciso di prolungare la sua permanenza nella Capitale per altri 3 anni, mentre dopo la sua firma la società si occuperà di precisare i dettagli per quanto riguarda i prolungamenti di Dybala e Pellegrini. Il nuovo contratto. Secondo quanto riportato da LaRoma24, nelle prossime ore il terzino giallorosso andrà a firmare un contratto triennale da 3 milioni netti a stagione: l’annuncio ufficiale della notizia dovrebbe dunque arrivare tra martedì e mercoledì. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Mercato Juve Accordo Raggiunto! Juve Scatenata! Sfida alla Roma!

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Zeki #Celik resta alla Roma: il terzino ha raggiunto l'accordo con il club giallorosso e sta firmando il rinnovo di contratto. Decisivo il parere di Gasperini, che lo ha voluto fortemente ancora con lui. #CalciomercatoRoma shorturl.at/fpTk9 x.com

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