I distillatori giapponesi sono riconosciuti per la loro abilità nel produrre spiriti di alta qualità, come shochu e whisky. Si impegnano a creare distillati senza difetti, puntando sull’artigianalità e sulla perfezione. La loro maestria si traduce in prodotti che rispettano un ideale di purezza e precisione, mantenendo alta la tradizione del monozukuri, l’arte dell’eccellenza artigianale.

I molto onorevoli distillatori giapponesi, quando si tratta di estrarre spiriti da un alambicco, sono perfetti. Dal tradizionale shochu al whisky, perseguono l'ideale apollineo del distillato privo di qualsivoglia difetto, l'artigianalità dell'eccellenza (monozukuri). È dunque poca la sorpresa quando ci si accorge che anche nel gin il risultato è la purezza e l'equilibrio totali. Roku, il gin del colosso Suntory (distribuito in Italia da Stock), non è una novità. Anzi, è uno dei best-seller mondiali. Realizzato a partire da 6 botaniche locali (i fiori e le foglie di ciliegio, le foglie di té varietà Sencha e Gyokuro, il pepe Sansho e le bucce di yuzu), è costruito a partire dal concetto di shun, il principio giapponese per cui ogni ingrediente deve essere raccolto all'apice della sua aromaticità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Roku Noryo, l'ora del té è l'ora del gin

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Roku Minori Select Dry Gin (Limited Edition) — 96 pts | Mineral & Yuzu Precision

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