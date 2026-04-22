È sempre l’ora del tè

Una rinomata casa di moda italiana prosegue la sua collezione di fragranze Eau Parfumée, aggiungendo nuove varianti a una linea già nota. La saga delle profumazioni si arricchisce con l’introduzione di nuove combinazioni di aromi, mantenendo intatto il tradizionale approccio di alta qualità e raffinatezza. La presentazione ufficiale è prevista in una data specifica e coinvolge eventi promozionali in diverse città italiane.

La novità Gli ingredienti Il nome del nuovo profumo si ispira a un’epoca in cui t? e agrumi erano considerati un lusso riservato agli imperatori. Il cuore di tè nero naturale, racchiuso con maestria grazie alla tecnica di estrazione con fluido supercritico (Sfe) che preserva il suo aroma più autentico, si illumina poi grazie a limone e mandarino, portatori di un’aura dolce, e al bergamotto, trait d’union tra note verdi, floreali e leggermente aspre. Il risultato è di pura energia. La storia La collezione Eau Parfumèe di Bvlgari è segnata da intuizioni audaci: nel 1992 debutta Eau Parfumée au Thé Vert come dono esclusivo per alcuni...🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Dentro l’INCUBO di KESHA: potere, silenzio e controllo

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